Bierflesje door de ruit bij Amsterdamse Westermoskee

Het is de tweede keer in ruim een halfjaar tijd dat de Westermoskee te maken krijgt met vandalisme. Afgelopen december maakte een man drie ramen kapot met een steen, en op beelden van de politie was te zien hoe hij een Hitlergroet bracht.

„Wij maken ons zorgen over het toenemende aantal gerichte acties tegen gebedshuizen, in het bijzonder de moskeeën. Een gebedshuis dient te allen tijde optimaal beschermd te worden tegen dit soort vernielingen”, zegt moskee-organisatie Milli Görüş Nederland, dat om „een krachtig politiek en maatschappelijk tegengeluid” vraagt.

De Westermoskee opende in 2016 de deuren aan het Piri Reïsplein in Amsterdam-West. Synagogen in Nederland worden vaak al extra beveiligd, al dan niet door de autoriteiten of particuliere organisaties.