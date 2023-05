Lessen in luxe: leerling rijdt in Lamborghini Aventador van bijna 9 ton

De zwarte wagen, met een prijs van zo’n 863.000 euro, werd bestuurd door een zestienjarige die op weg was van school naar huis. Hij was opgehaald door een van zijn ouders en mocht de weg naar huis zelf rijden. Met een voorlopig rijbewijs op zak en een duidelijk zichtbare ’L’ achter op de auto deed de jongeman niets illegaals, maar toch reageren op sociale media heel wat mensen verbaasd.

De wagen, die in minder dan drie seconden tijd kan optrekken naar 100 km/u, wordt door Lamborghini zelf beschreven als het „sportiefste en snelste” model uit de collectie.

„Deze jongen heeft niet eens een geldig rijbewijs en is nog steeds een leerling! Dit is alsof je een leerling-piloot van 16 in een straaljager zet en zegt dat het goed is voor de ervaring! Dodelijk als je het mij vraagt”, reageerde iemand.

Al was niet iedereen het daar mee eens: „Het is juist een geweldig idee om in buitengewone auto’s te leren rijden. Dan moet je extra voorzichtig zijn met het gaspedaal. Mijn kinderen reden allemaal in een auto met een stevige motor.”