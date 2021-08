Griekse politiebaas grijpt in na ophef 5000 euro boete voor bootmigranten zonder negatieve coronatest

Migranten komen aan op het Griekse eiland Kreta. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Chios - Zo’n 25 asielzoekers hebben op het Griekse eiland Chios een boete gekregen van vijfduizend euro omdat ze geen negatieve testuitslag bij zich hadden. De migranten moesten na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine en kregen later bij hun registratie een formulier in het Grieks onder hun neus geduwd. De Griekse politieleiding van het land heeft de dienstdoende agenten inmiddels teruggefloten.