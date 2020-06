Brabantse ’pillenfabriek’ opgerold: 100 kilo mdma, xtc-machine en wapens

De politie ging aanvankelijk mee naar de loods aan de Grote Heide bij een zogenoemde bestuurlijke controle, die met name is gericht op zaken als bouw-, milieu- en brandvergunningen. Toen tijdens de controle echter een tabletteermachine werd aangetroffen, begon de politie een uitgebreider onderzoek, aangezien zulke machines worden gebruikt om xtc-pillen te produceren.

Uiteindelijk werd ruim honderd kilo mdma, de werkzame stof in xtc, gevonden. Een deel ervan was al verwerkt in gedrukte pillen.

Vuurwapens

In het woonhuis bij de loods werd ook een doorzoeking gedaan. Daar werden twee vuurwapens met munitie en een stroomstootwapen gevonden. De apparatuur en wapens zijn in beslag genomen, de drugs zijn vernietigd. De 52-jarige man uit Vlijmen was tijdens de inval aanwezig in de loods. Hij zit nog vast.