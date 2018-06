Waakhond voor publieke omroep

Staatssecretaris Dekker (Media) kondigt aan dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat hem betreft in kaart gaat brengen wat nieuwe initiatieven uit de koker van de publieke omroep betekenen voor kranten, commerciële zenders, of nieuwssites. Het Commissariaat voor de Media toetst al of dit soort nieuwe diensten mogen. Het oordeel van marktmeester ACM wordt hieraan toegevoegd, laat de VVD-bewindsman weten. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen.

De publieke omroep wordt met overheidsgeld bekostigd. Andere media redden het op eigen kracht. De staatsomroep begeeft zich echter steeds meer op commercieel terrein. Het protest vanuit dagbladen en commerciële radio- en televisiezenders zwol daarom de laatste jaren aan. In de Tweede Kamer luidde met name D66 de noodklok.

Kritiek is er bijvoorbeeld op Radio 2 en 3 die vrijwel louter commerciële muziek uitzenden en dat bovendien verknopen aan muziekevenementen en festivals. Op internet stoot de publieke omroep websites als nu.nl en de dagbladen brood uit de mond. Commerciële acties zoals de restaurants van De wereld draait door en de kookboeken van Heel Holland bakt doen eveneens de wenkbrauwen fronsen. Dat geldt ook voor NPO Plus. Dat is het Netflix van de publieke omroep.

Staatssecretaris Dekker: „Het kan niet zo zijn dat de publieke omroep met belastinggeld aanbod maakt waardoor andere mediapartijen het loodje leggen. Voor een pluriforme mediasector is het van levensbelang dat commerciële aanbieders een gezond bedrijf kunnen voeren.”

Critici vragen zich af waarom de VVD-bewindsman zo lang wachtte met zijn plan. Publiek geheim is dat coalitiepartij PvdA de omroepen een warm hart toedraagt.