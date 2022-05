Zwaar ongeval met vrachtwagens: A2 nog uren dicht

Door de kracht van de botsing kwam de cabine van de vrachtwagen grotendeels los van de truck. De A2 is bij Leenderheide nog tot zeker 16.00 uur dicht in de richting van Eindhoven, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer in de regio loopt ook op andere plekken vast.

Op de aansluitende A67 richting Eindhoven komt verkeer bij Someren in de file. Daar is de vertraging bijna een uur. „We adviseren weggebruikers die richting Eindhoven moeten goed de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden op onze website”, aldus Rijkswaterstaat.

Vanwege de drukte wordt verkeer richting Rotterdam en Utrecht vanaf knooppunt Het Vonderen via de A73, A50 en A15/A12 gestuurd.

Verkeer dat achter het ongeval staat ingesloten, wordt weggeleid.