’Vermiste Cheyenne (12) verborgen gehouden voor Jeugdzorg’

Het meisje werd eerder onder toezicht gesteld, maar op het moment dat Jeugdzorg haar uit huis wilde halen, bleek ze weg te zijn. De moeder van het meisje en de stiefvader zijn daarom aangehouden voor onttrekking aan het gezag van Jeugdbescherming.

De stiefvader werd vorige week woensdag thuis aangehouden. De moeder had toen al de benen genomen met Cheyenne, maar zij is de vrijdag erop aangetroffen in het Gelderse Voorthuizen. „Op dat moment was Cheyenne niet meer bij haar”, aldus de politie. Die vermoedt dat Cheyenne onderdak krijgt van mensen die willen voorkomen dat zij onder de hoede van Jeugdbescherming komt.

.

Ⓒ Politie

Ondergedoken

„Door haar te verbergen wordt het probleem niet opgelost en het allerbelangrijkst: Cheyenne zelf heeft hier geen baat bij. Voor de onttrekking van een minderjarige aan het gezag kan bovendien een gevangenisstraf worden gegeven”, waarschuwt de politie.

Tips? v.lengkeek@telegraaf.nl