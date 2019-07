Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum staat de pers te woord nadat bekend is geworden dat De Nachtwacht, van Rembrandt gerestaureerd gaat worden. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De restauratie van de Nachtwacht begint maandag in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het wereldberoemde meesterwerk uit 1642 van Rembrandt van Rijn staat de komende tijd achter een glazen wand, waardoor het publiek de omvangrijke klus op de voet kan volgen. Ook online is ’Operatie Nachtwacht’ te volgen.