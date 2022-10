Invoer nieuwe pensioenstelsel half jaar vertraagd: ’Niet realistisch’

Volgens Schouten is het ’niet realistisch’ om te verwachten dat de Tweede en de Eerste Kamer voor het eind van het jaar de honderd pagina’s tellende pensioenwet behandeld hebben. De Tweede Kamer moet zich de komende weken nog meerdere keren over de wet buigen, de stemming wordt pas in november verwacht. Daarna is de senaat ook nog aan de beurt. Schouten ’acht het niet aannemelijk’ dat dat allemaal dit jaar nog lukt. Dat is wel nodig om de nieuwe pensioenwet per 1 januari in te laten gaan, zoals in de planning stond.

Schouten stelt de invoer daarom uit naar 1 juli. Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal dat naar verwachting niet veel veranderen. Na de invoer van de nieuwe wet is er namelijk nog een ’transitiefase’ waarin pensioenfondsen de overstap naar het nieuwe stelsel kunnen maken. Die loopt nog tot 1 januari 2027.

Kleine aanpassingen

De Tweede Kamer buigt zich momenteel nog over de nieuwe pensioenwet, waarvan het fundament in het vorige kabinet is gelegd door toenmalig minister Koolmees (Sociale Zaken). Die betrok PvdA en GL ook bij de onderhandelingen om een ’pensioencoalitie’ te vormen, zodat het nieuwe stelsel op ruime steun in beide Kamers kon rekenen. Die partijen zijn vooralsnog aan boord, al verwachten PvdA en GL nog wel wat kleine aanpassingen van Schouten, onder meer om er beter voor te zorgen dat ook zelfstandigen pensioen opbouwen.

Het nieuwe stelsel moet er onder meer voor zorgen dat de pensioenen meer meebewegen met de economie. De afgelopen jaren hebben de fondsen nauwelijks de uitkeringen kunnen verhogen door de strengere rekenregels.