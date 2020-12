Een week in harde lockdown: zo staan we er nu voor

De lockdown zorgt in winkelstraten in ieder geval voor veel minder drukte. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland zit een week in de harde lockdown. Maar hoe gaat het eigenlijk? Blijven we inderdaad meer thuis dan normaal? En houden we het nog wel een beetje vol? De conclusie: overal komen we substantieel minder, behalve in parken, supermarkten en thuis.