Casht Netanyahu zijn vaccinatiebonus?

Verkiezingen in Congo: internet plat, uitdager president doodziek

In Congo-Brazzaville worden zondag presidentsverkiezingen gehouden. Dat gebeurt in omstandigheden die verre van ideaal zijn. Het internet in het Afrikaanse land is platgelegd en de grootste oppositiepartij boycot de stembusgang wegens gebrek aan vertrouwen in een eerlijk verloop. Ook de coronapandem...