200 tentjes azc Ter Apel verwijderd: ’Ze maken het werk niet makkelijker’

Neergestoken Rotterdammer (21) bood dakloze hulp: ’Verkeerde persoon in huis genomen’

Zijn goedheid lijkt de 21-jarige man die woensdagavond in zijn woning aan de Vroesenlaan in Rotterdam meermalen werd neergestoken, bijna fataal geworden. Het slachtoffer vecht in een ziekenhuis in de Maasstad voor zijn leven: „Hij heeft blijkbaar de verkeerde persoon in huis genomen.”