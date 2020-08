Voetbalclub: stille tocht voor Marco van der Kolk (26)

Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Enschede. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. De politie heeft vier jonge mannen gearresteerd, die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling.

Wat de aanleiding was voor het opstootje is nog niet bekend. Schokkende beelden van de mishandeling gingen rond op sociale media.

’Zinloos geweld’

Volgens een bestuurslid van Phenix is hun clublid slachtoffer geworden van zinloos geweld. Bij de leden van de voetbalclub bestond grote behoefte aan een gezamenlijk gebaar, zegt hij. De stille tocht vertrekt vanaf het voetbalveld van Phenix en eindigt op de plek waar de mishandeling plaatshad.

