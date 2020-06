Ontsnapte tbs’er Hendrik M. aangehouden in onverzekerde auto

M. wist 8 mei te ontsnappen tijdens het ’boodschappen doen’. Hij is in de nacht van maandag op dinsdag weer opgepakt in de buurt van Roermond.

Hij wekte argwaan omdat hij rondreed in een onverzekerde auto.

Volgens deskundigen stond M. bekend als ‘zeer gevaarlijk’ en ‘geestesziek’. Hij kreeg rond 2002 tbs opgelegd voor een urenlange verkrachting van een jonge vrouw. Op dat moment had hij al een strafblad voor meerdere inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Hendrik M. stond nu onder behandeling in een tbs-kliniek in Assen. Nu zou het risico op herhaling klein zijn.