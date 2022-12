Ghana roept op: Stop met negatieve nieuwjaarsvoorspellingen!

Miljoenen christenen komen in Ghana ieder jaar bijeen in kerken om voorspellingen van hun pastoor aan te horen. Deze voorspellingen lopen doorgaans uiteen van optimistische projecties tot berichten over naderend onheil. Vorig jaar werden Ghanezen overspoeld met voorspellingen over sterfgevallen en andere rampen in hun omgeving. Hierop besloten de autoriteiten om dit soort voorspellingen voortaan verboden te maken. Voorspellingen mogen nu alleen nog op een „wettelijk aanvaardbare manier” aan de persoon die het betreft worden overgebracht.

Religieuze leiders die toch negatieve voorspellingen doen, lopen het risico gearresteerd en vervolgd te worden.