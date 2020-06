’Wij Nederlanders zijn rijker dan ooit’

Econoom Van Mulligen kan niet anders dan concluderen dat het, in tegenspraak met wat vaak wordt beweerd, met Nederland en de Nederlanders heel goed gaat. Ⓒ ANP

Het gaat een stuk beter met ’ons’ dan we denken. Volgens econoom Peter Hein van Mulligen is het beeld dat veel Nederlanders hebben over de stand van ons land veel te somber. „In nagenoeg alle opzichten staan we er beter voor dan vroeger.”