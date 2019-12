Huwelijksreis eindigt op White Island met zware brandwonden

Op het moment van de eruptie waren er 47 mensen op het eiland. Van hen zijn 31 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de nationaliteiten van de slachtoffers. Het gaat om 24 Australiërs, negen Amerikanen, vijf Nieuw-Zeelanders, twee Duitsers, twee Britten, twee Chinezen en een Maleisiër.

Brandwonden

Onder de zwaargewonden is een pas getrouwd Amerikaans stel: Matthew (36) en Janet (32) uit Richmond (Virginia). Ze waren bezig aan hun huwelijksreis op het cruiseschip Ovation of the Seas en maakten een uitstapje naar het op het oog onschuldige vulkaaneiland. Vooral Matthew is er slecht aan toe door de vele brandwonden.

De 61-jarige moeder van Matthew werd midden in de nacht gebeld door haar zoon. „Ik hoorde dat hij de voicemail insprak. Hij zei: ’Mam, dit is geen grap. Er is een vulkaan uitgebarsten toen we op een eiland waren. We liggen met serieuze brandwonden in een ziekenhuis.’ Sindsdien hebben we niets meer gehoord van de autoriteiten of het bedrijf achter het cruiseschip.”

Lauren belde daags voor de excursie nog met haar ouders. „Mijn man zei toen nog nietsvermoedend dat hij niet hoopte dat het een actieve vulkaan was”, aldus de moeder van Lauren in Amerikaanse media. Beide moeders zijn inmiddels op weg naar Nieuw-Zeeland.

Korte broek en t-shirt

Geoff Hopkins, een vijftigjarige Nieuw-Zeelander die de trip cadeau kreeg voor zijn verjaardag, wist het eiland levend te verlaten en hielp daarbij zwaargewonden in een boot. Volgens Hopkins sprongen veel gewonden in zee om aan de uitbarsting van stoom, zuren en as te ontsnappen. „Het feit dat veel mensen slechts gekleed waren in een korte broek en T-shirt heeft zeker aan de ernst van de brandwonden bijgedragen”, aldus Hopkins.

Russell Clark, een hulpverlener die als een van de eersten ter plekke was, spreekt van afschuwelijke beelden. „Alles en iedereen zat volkomen bedekt onder as. Het een enorm heftige situatie.”