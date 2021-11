Bloedbank: 61 tot 65-jarigen hebben minste antistoffen tegen corona

00.01 - Sanquin: 61 tot 65-jarigen hebben minste antistoffen tegen corona

Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen corona dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat zei arts-microbioloog bij bloedbank Sanquin Hans Zaaijer dinsdagavond aan tafel bij Op1. Volgens Zaaijer is dat precies de groep die via de huisarts het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen. „Het lijkt dat dat een vaccin is dat minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.”

Sanquin onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonors. Daaruit bleek onder meer dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de antistoffen zijn. Volgens Zaaijer hebben de allerjongste donors, van 18 tot 25 jaar, gemiddeld bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 jaar. Ook een oudere groep, van 71 tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer zoveel antistoffen in het bloed, terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-jarigen.

Eerder werd al bekend dat het coronavaccin van AstraZeneca, net als dat van Janssen, in heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes kan veroorzaken. Die riskante combinatie staat bekend als trombose met trombocytopenie syndroom (TTS). Beide vaccins zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland aan mensen toegediend.

In het voorjaar werd besloten om vooral nog gebruik te maken van de zogeheten mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij die vaccins doen de genoemde ernstige bijwerkingen zich niet voor. Het middel van AstraZeneca wordt al maanden niet meer gebruikt. Dat van Janssen is wel nog beschikbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt beide vaccins overigens nog wel als veilig.

21.00 - Congres D66 gaat niet door vanwege onzekerheid over coronaregels

Het partijcongres van D66 in Den Bosch, dat voor aankomende zaterdag stond gepland, gaat niet door. Er is onzekerheid over mogelijke coronaregels, die het kabinet wellicht vrijdag aankondigt, en de coronacijfers zijn volgens de partij hoog. Het congres afgelasten is volgens de partij dan ook „de meest verantwoorde keuze.”

Het zou het eerste fysieke partijcongres van D66 zijn in bijna twee jaar. Er werden 3000 D66’ers verwacht.

De partij organiseert donderdag en vrijdag online een algemene ledenvergadering. Zaterdag is er „een korte onlineledenbijeenkomst met onder anderen Sigrid Kaag, Rob Jetten, Jan Terlouw en de nieuwgekozen partijvoorzitter”, laat de partij in een verklaring weten.

20.00 - Marokko zet streep door avondklok

Marokko beëindigt woensdag de avondklok die in maart vorig jaar was ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels daalt het aantal besmettingen na een piek tijdens de zomer.

Marokko heeft meer vaccins tegen het coronavirus toegediend dan andere Afrikaanse landen: 24 miljoen van de 36 miljoen inwoners zijn ingeënt. Ook geldt een coronapas voor reizen en toegang tot openbare plaatsen.

Extra prik voor Franse 65-plussers verplicht voor qr-pas

Voor 65-plussers in Frankrijk is vanaf midden december een extra coronaprik verplicht om de geldigheid van de coronapas te behouden. De Franse president Emmanuel Macron kondigde dat aan tijdens een rechtstreeks uitgezonden toespraak tot het volk.

De president waarschuwde voor een vijfde coronagolf. Hij noemde het alarmerend dat het aantal besmettingen en opnames in ziekenhuizen snel stijgt.

Voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving zullen snel meer extra prikken beschikbaar komen, zo kondigde Macron aan in zijn negende speech rond corona sinds het begin van de crisis. „We zijn nog niet klaar met de coronapandemie”, benadrukte hij.

In Frankrijk is de coronapas nodig voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant, café of museum. Onlangs werd besloten de pas minstens tot in de zomer van volgend jaar te handhaven.

18.29 - Tijdens lockdown meldde buurtbewoner vaker huiselijk geweld

Vanaf de eerste coronalockdown in maart 2020 werden meldingen van huiselijk geweld iets vaker gedaan door buurtbewoners en andere ’gewone’ burgers, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) op basis van een onderzoek naar de meldingen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis. Het totaal aantal meldingen van huiselijk geweld nam niet toe.

Hoewel professionele hulpverleners, met name politieagenten, nog altijd het vaakst huiselijk geweld en kindermishandeling melden, deden gewone burgers dat vanaf de eerste coronalockdown vaker dan voorheen, zegt NSCR. Zo werd in 2020 tijdens de eerste coronalockdown bijna 10 procent van de meldingen gedaan door buurtbewoners of andere burgers. In 2019 was dat 7,6 procent.

Het NSCR denkt dat de landelijke campagne tegen huiselijk geweld tijdens de coronacrisis mogelijk heeft bijgedragen aan meer alertheid en bereidheid onder burgers om huiselijk geweld te melden. Verder kunnen de coronamaatregelen, zoals thuiswerken, ertoe geleid hebben dat het geweld vaker gehoord of gezien is, waardoor er vaker meldingen zijn gedaan, aldus NSCR. Tegelijkertijd zorgden de coronamaatregelen ervoor dat familieleden en vrienden minder snel huiselijk geweld konden opmerken en melden.

In 2020 kwamen er bij Veilig Thuis 120.395 meldingen van huiselijk geweld binnen, in 2019 waren dat er 126.807. Dat het aantal meldingen is gedaald, hoeft volgens NSCR niet te betekenen dat er daadwerkelijk minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden in 2020. „Hiervoor is vervolgonderzoek nodig”, aldus het studiecentrum.

17.42 - Limburgse burgemeesters vragen ’Den Haag’ dringend om specifieke coronamaatregelen voor Limburg

De Limburgse burgemeesters vragen in een brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de hulp van het landelijk Outbreak Management Team (OMT) om de coronacrisis in Limburg het hoofd te kunnen bieden.

De coronabesmettingen stijgen in deze provincie het hardst in Nederland, met enorme capaciteitsproblemen voor de ziekenhuizen tot gevolg staat er in de brief die in het bezit is van De Limburger. Daarom is een specifiek handelingspakket voor Limburg hard nodig om de crisis het hoofd te bieden.

In de brief aan minister De Jonge staat de volgende noodkreet: ’Wij verzoeken u daarom om het OMT opdracht te geven bij het advies, dat het woensdag zal uitbrengen aan het kabinet, een aparte paragraaf te schrijven voor Limburg. Wanneer het kabinet vrijdag niet met stevige verdergaande landelijke maatregelen komt, dan vragen we u tenminste aan te geven wat voor Limburg nodig is, om de druk op de zorg zo snel mogelijk terug te dringen.’

De burgemeesters wijzen erop dat Limburg kampt met ’uitzonderlijk hoge besmettingsaantallen en ziekenhuis- en ic- opnames’. Daardoor loopt de druk op de zorg ’onverantwoord hoog’ op. De oproepen vanuit de ziekenhuizen en van huisartsen ’persoonlijke en indringend aan burgemeesters gericht’ zijn niet aan dovemansoren gericht. Er is behoefte aan ’stevige maatregelen’ zo schrijven de burgemeesters. Als voorbeeld noemen zij het schrappen van alle grootschalige ’elfde van de elfde’ (start van het carnavalsseizoen) evenementen in onze provincie’

De burgemeesters willen ’meehelpen de problemen in de zorg zo snel mogelijk te terug te dringen’ maar daarvoor ontbreekt het hen aan ’deskundigheid’ zo schrijven ze. Ze willen weten welke maatregelen zo snel mogelijk leiden tot verlichting van de druk op de zorg in Limburg, ’waarbij tegelijkertijd de overige maatschappelijke belangen zoveel mogelijk worden beschermd’.

Omdat de burgemeesters niet zoals het kabinet de beschikking hebben over de deskundigheid van het OMT willen ze dat orgaan inschakelen. ’De burgemeesters in Limburg missen deze steun in de rug en zouden graag een dergelijk deskundig advies van het OMT voor Limburg ontvangen om zich maximaal gezekerd te weten van de effectiviteit van hun beslissingen’.

De brief is ondertekend door waarnemend gouverneur Remkens, burgemeester Penn-te Strake van Maastricht en burgemeester Scholten van Venlo, de beide voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Limburg.

17.03 – ’Ruim 84 procent 18-plussers volledig gevaccineerd’

In Nederland zijn tot nu toe naar schatting ruim 24,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 87,9 procent van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,4 procent volledig gevaccineerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van alle 12-plussers heeft nu 85,9 procent minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,4 procent volledig gevaccineerd.

Volgens het RIVM is er afgelopen week „een lichte stijging” te zien in de opkomst en vaccinatiegraad in verschillende leeftijdsgroepen. „Per leeftijdsgroep gaat het om toenames van maximaal 1 procent”, aldus het instituut.

16.40 – GGD’en stoppen met prikbussen vanwege aankomende winterweer

In meerdere regio’s stoppen GGD’en met de inzet van prikbussen, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Reden is het herfst- en aankomende winterweer. In onder meer de regio’s Hollands Midden, Fryslân en Haaglanden zullen de prikbussen worden vervangen door binnenlocaties en pop-up locaties, zoals een leegstaand kantoorpand.

„Zo’n prikbus staat bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een supermarkt”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. „Daar buiten moeten staan wachten middenin een herfststorm is niet zo comfortabel.” Of alle regio’s de prikbussen binnenzetten en op zoek gaan naar locaties met meer beschutting tegen het gure weer weet de koepelorganisatie nog niet. „Iedere regio bepaalt zelf hoe en wanneer zij dit organiseren.”

15.47 – Opnieuw meer dan 11.000 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde dag op rij boven de 11.000 uitgekomen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.352 nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 10.971 besmettingen per etmaal. Dat gemiddelde stijgt al weken.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 22 overlijdens geregistreerd.

15.15 - Zorgmedewerkers Engeland vanaf 1 april verplicht gevaccineerd

Zorgmedewerkers in Engeland moeten vanaf 1 april volgend jaar tegen Covid-19 gevaccineerd zijn om hun werk uit te oefenen. Zorgminister Sajid Javid heeft bekendgemaakt dat zo de kans op een coronabesmetting kleiner moet worden. Het gaat volgens Sky News om 1,2 miljoen mensen.

„We moeten ervoor zorgen dat patiënten en zorgmedewerkers niet ziek worden terwijl dat te voorkomen was geweest”, aldus Javid. Het is de eerste sector waar in het Verenigd Koninkrijk een coronavaccinatie verplicht wordt. Andere landen hebben vaccinaties al wel verplicht voor bepaalde sectoren.

15.14 - Veel jongeren positief getest, besmetting gebeurde vaak op school

Het aantal coronagevallen stijgt vooral onder jongeren. In de afgelopen week testten bijna 6300 kinderen van 10 tot en met 14 jaar positief. Dat is 60 procent meer dan de week ervoor. Onder 5- tot en met 9-jarigen nam het aantal gevallen met 56 procent toe en onder 15- tot 19-jarigen met bijna 43 procent.

De besmettingen gebeuren relatief vaak op school of op de kinderopvang. Als het lukt om de bron van een besmetting te vinden, gaat het in bijna 10 procent van de gevallen om een school of kinderdagverblijf.

Meer dan de helft van de mensen werd aangestoken door een gezinslid of huisgenoot. De thuissituatie blijft de belangrijkste setting van besmetting. Daarnaast raken relatief veel mensen besmet doordat ze bezoek over de vloer krijgen of doordat ze zelf bij iemand op bezoek gaan.

Bij de besmettingen op scholen en kinderdagverblijven gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om medewerkers. In de afgelopen week testten iets meer dan 2700 leerkrachten en pedagogisch medewerkers positief. Dat is het hoogste aantal sinds april.

Door het hoge aantal positieve tests wordt het wel steeds moeilijker om de bron te achterhalen. In drie op de tien gevallen lukt het om een setting te ontdekken, het laagste percentage sinds de vierde golf in juli.

15.09 - Ruim 5500 positieve tests in zorg, hoogste aantal sinds januari

Het aantal coronabesmettingen in de zorg loopt snel op. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 5500 positieve tests onder mensen die in de zorg werken. Dat is het hoogste aantal sinds half januari, vlak na het begin van de vaccinatiecampagne. Mensen die in de zorg werken, waren in januari als eersten aan de beurt om de coronaprik te krijgen.

Het RIVM noteerde in de laatste zeven dagen 5518 positieve tests onder zorgmedewerkers. Het kan zijn dat hier mensen tussen zitten die eerder te horen kregen dat ze het virus onder de leden hebben, maar dat het RIVM nu hun beroep noteerde.

Een week eerder waren er 4589 nieuwe gevallen in de zorg aan het licht gekomen, en de week daarvoor 3152. In september, vlak voor het begin van de huidige golf, waren er wekelijks enkele honderden positieve tests onder zorgmedewerkers.

In de weekcijfers van 19 januari meldde het RIVM dat het in de week ervoor 5862 positieve tests onder zorgmedewerkers had geregistreerd.

Dat de zorgmedewerkers positief zijn getest, wil niets zeggen over de plek waar ze het hebben opgelopen. Dit kan ook thuis, in een café of waar dan ook zijn gebeurd. Maar een zorgwerknemer die het virus onder de leden heeft, kan meestal even niet werken. Dan heeft de zorg steeds minder mensen beschikbaar om voor steeds meer patiënten te zorgen.

Zorgmedewerkers kunnen, net als ouderen, vanaf 6 december een boosterprik krijgen. Dat moet hun afweer tegen het coronavirus een oppepper geven.

15.04 - Bijna 77.000 coronagevallen afgelopen week, nog net geen record

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 76.790 positieve coronatests geregistreerd. Voor de vijfde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent.

In ruim anderhalf jaar tijd meldde het RIVM maar één keer een nog hoger aantal. Op 22 december vorig jaar bracht het instituut naar buiten dat in zeven dagen tijd 82.340 besmettingen waren vastgesteld. Als het aantal positieve tests nu in hetzelfde tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.

Vorige week meldde het RIVM bijna 54.000 nieuwe gevallen, de week ervoor bijna 39.000.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft ook snel stijgen. Vorige week waren de coronaklachten van 1137 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. Dat is het hoogste aantal sinds mei. Een week eerder waren er (na correctie) 960 opnames, de week daarvoor 672, nog een week eerder 467 en de voorgaande week 338. In ongeveer een maand is de instroom dus verdrievoudigd.

Van de 1137 opgenomen patiënten kwamen 204 op een intensive care terecht. Ook dat is het hoogste aantal sinds mei.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 172 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds april, bijna zeven maanden geleden. Verreweg de meeste overleden mensen waren al op hoge leeftijd. Ze zijn allemaal in de afgelopen twee weken gestorven.

Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’en testten vorige week bijna 418.000 mensen, het hoogste aantal sinds half juli, en dat bracht bijna 72.000 besmettingen aan het licht. Het betekent dat ruim 17 procent positief testte, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.

Meer dan 400.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, bioscoop of theater konden gaan. Dat is een record. Van hen had 0,72 procent het coronavirus onder de leden, het hoogste percentage sinds juli.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. Het staat dinsdag op 1,19. Dat cijfer schommelt de laatste paar weken rond de 1,2. Dat betekent niet dat het aantal positieve tests gelijk blijft, maar dat het ongeveer in hetzelfde tempo blijft toenemen. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken geleden. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg.

15.01 - Tandheelkundefaculteit ACTA dicht na corona-uitbraak

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) sluit de deuren voor studenten en medewerkers vanwege een corona-uitbraak. Alleen de spoedbehandelingen gaan door.

„Op dit moment hebben wij onder studenten en medewerkers een hoog aantal COVID-besmettingen geconstateerd, die buiten ACTA zijn opgelopen. Bij ACTA staat veiligheid voorop”, schrijft ACTA in een persbericht.

ACTA blijft gesloten tot en met zondag 14 november.

14.56 - Bijna 1650 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag verder toegenomen tot 1647, het hoogste aantal sinds 25 mei. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn dat er 74 meer dan maandag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1328 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 81 meer dan maandag. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 7 tot 319. Het is voor het eerst in twee weken dat er wat minder mensen op de ic’s liggen.

Afgelopen etmaal werden er 226 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Zo’n hoge instroom kwam sinds half mei niet meer voor. Op de ic’s werden 18 nieuwe patiënten opgenomen in de afgelopen 24 uur.

14.41 - De Jonge tegen kritische Kamer: GGD schaalt al sneller op

De Tweede Kamer loopt te hoop tegen de grote drukte bij GGD’en die de toeloop van testaanvragen niet overal aankunnen. Veel partijen willen weten of er wel tijdig en voldoende is opgeschaald, nu het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wees op de enorme snelle opschaling van de GGD’en. „De laatste 1,5 week is veel meer opgeschaald dan was gepland. Dat is een waanzinnige prestatie”, aldus De Jonge.

De GGD is volgens hem van 40.000 testen per dag opgeschaald naar 75.000, in anderhalve week tijd, terwijl dat eigenlijk enkele weken zou duren, aldus de minister. Hij is er blij mee dat zoveel mensen zich laten testen op het coronavirus, waartoe het kabinet ook oproept. Er zijn daarvoor 195 testlocaties beschikbaar.

Maandag hebben ruim 103.000 mensen een testafspraak kunnen maken. Ook de tijd tussen het maken van de afspraak en de uitslag van de test is de afgelopen dagen 30 uur, en dat is nog ruim binnen de norm van 48 uur, aldus De Jonge.

Maar veel partijen vinden het moeilijk te verkroppen dat er nu tóch problemen met de capaciteit ontstaan, terwijl de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames al weken oplopen. Wat kan er binnen het huidige systeem nog worden gedaan om verder en sneller op te schalen, wilde VVD-Kamerlid Aukje de Vries weten.

PvdA’er Attje Kuiken drong er op aan om nú al strengere maatregelen te treffen, maar dat wees De Jonge van de hand. Vrijdag besluit het kabinet daarover op basis van een advies van de experts van het Outbreak Management Team (OMT). Die komen woensdag bij elkaar, donderdag wordt het kabinet bijgepraat op het Catshuis.

14.27 – Volledige basisschool in Zaandam gesloten vanwege coronabesmettingen

De basisschool Et Buut en de kinderopvang van Freekids in Zaandam gaan dicht vanwege de oplopende coronabesmettingen. De school schakelt over op thuisonderwijs. Dit besluit is genomen door de directies na overleg met de GGD scholengroep en het bestuur van Zaan Primair.

„De gehele school gaat in quarantaine en daarom is er ook geen noodopvang beschikbaar”, schrijft de directie aan de ouders. „In de afgelopen weken hebben wij u meerdere malen moeten informeren over een positieve testuitslag (Covid-19) in ons team en in de groepen. De besmettingen lopen nog steeds dagelijks op. Het is naar ons oordeel niet langer mogelijk om op deze manier het onderwijs veilig en goed te organiseren.”

Omdat ze ieder risico op verdere besmettingen willen voorkomen, is besloten de school preventief en na dinsdagmiddag te sluiten. Woensdag is een vrije dag geworden en donderdag begint het thuisonderwijs weer. Maandag zijn kinderen weer welkom op school, mits ze een negatieve pcr-test van de GGD kunnen laten zien of het afgelopen halfjaar al corona hebben gehad. Wie niet wil testen, kan zijn kind pas op maandag 22 november weer naar school laten gaan, tenzij er klachten zijn.

14.03 – Boosterprik nodig bij Janssen-vaccin, wordt België aangeraden

Wie is ingeënt met het Janssen-vaccin doet er goed aan een extra prik te halen. Na verloop van tijd beschermt de voorgeschreven enkele dosis van dat vaccin niet meer genoeg tegen het coronavirus, vindt de belangrijkste adviseur van de Belgische regering.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad boog zich op verzoek van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de vraag of het Janssen-vaccin een zogeheten booster vergt. Dat is zo, ook bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar, concludeert de raad volgens omroep RTBF.

België besloot al eerder om ouderen en mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus een derde, of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede, dosis toe te dienen om de afnemende afweer op te peppen. Nederland wacht nog op advies, maar het kabinet heeft zich al wel voorgenomen in de loop van het voorjaar iedereen een booster aan te bieden.

Ongeveer 363.000 Belgen zijn met het Janssen-vaccin ingeënt. EU-landen verwachtten aanvankelijk veel van het in Leiden ontwikkelde vaccin, maar leunen inmiddels vooral op zogeheten mRNA-vaccins als die van Pfizer en Moderna.

13.51 – Brabantse ziekenhuizen zien aftrap carnaval met zorg tegemoet

Ook ziekenhuizen in Brabant zien de elfde van de elfde, de aftrap naar het carnaval, met zorg tegemoet vanwege de hogere kans op coronabesmettingen, juist nu de aantallen al zo toenemen.

„Het verleden heeft ons geleerd dat je in onzekere tijden geen versoepelingen moet doorvoeren en soms zelfs iets strenger moet zijn. Het samenkomen van duizenden mensen, alcohol en feest vormen geen goede cocktail”, aldus het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het hospitaal vindt het echter niet zijn taak om een oproep te doen om evenementen af te schalen of af te gelasten, maar roept wel iedereen op zich aan de coronamaatregelen te houden, al ziet het zelf ook wel in dat dit misschien in het feestgedruis wordt vergeten.

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg riep recent bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af te schalen. Het Brabantse ROAZ, dat onder leiding staat van de directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk Bart Berden, liet deze week weten zover niet te willen gaan. Maar: „We verwachten niet dat de huidige maatregelen - die vorige week bekend zijn gemaakt - voldoende soelaas gaan bieden. Het is dus niet ondenkbaar dat 12 november helaas weer extra maatregelen genomen moeten worden”, aldus een verklaring.

De woordvoerder van het Brabantse ROAZ wijst er overigens op dat de elfde van de elfde in Brabant ook minder intensief gevierd wordt dan in Limburg, waar de situatie in de ziekenhuizen op het ogenblik nog nijpender is.

Het ROAZ en het Elisabeth vinden dat iedereen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen moet houden, zoals die door het kabinet zijn afgekondigd. „Iedereen, dus ook carnavalsverenigingen, moeten voor zichzelf heel goed afwegen of het mogelijk is geplande evenementen door te laten gaan, in het licht van die maatregelen”, aldus de organisaties. „Daarbij moeten zij zelf de afweging maken, of zij in staat zijn de maatregelen te handhaven.” Over de aard van de maatregelen gaat de zorg niet, vinden ze: „Dat is aan het openbaar bestuur.”

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch sluit zich aan bij deze verklaring en ook het Bravis in Bergen op Zoom en Roosendaal vindt dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden en dat het aan de carnavalsverenigingen zelf is of de elfde van de elfde door kan gaan.

12.47 – Ouderenclub: zet alles op alles voor snellere boosterprik ouderen

Het kabinet moet „alles op alles zetten” om ouderen zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin te geven, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB bij monde van een woordvoerder. De club reageert op de oproep van verpleeghuizen bij Nieuwsuur maandag om de boosterprik te vervroegen. Tachtigplussers kunnen volgens de huidige planning vanaf begin december een extra prik krijgen om de afweer tegen het virus te verhogen.

Die planning lijkt heel „star”, aldus de woordvoerder. „Je moet goed kijken: kan het echt niet eerder dan begin december? We zouden het liefst willen dat alle ouderen al eerder aan de beurt komen. Maar als dat organisatorisch niet lukt, kijk dan of het bijvoorbeeld in de verpleeghuizen al sneller kan. De nood lijkt daar het hoogst.” Het „schrikbeeld” bij ouderen is volgens de bond de situatie in de zorginstellingen voor ouderen van het begin van de coronapandemie. Toen verloren sommige instellingen een groot deel van hun bewoners aan het virus.

Ook ouderenbond ANBO vindt dat er zo snel als mogelijk begonnen moet worden met het prikken in de verpleeghuizen. „We begrijpen dat het organiseren van de prikcampagne wat voeten in de aarde heeft”, aldus een woordvoerster. „Maar als bijvoorbeeld instellingen zeggen ’we prikken zelf en we kunnen daar direct mee beginnen’, dan graag. We moeten er wel voor waken dat we niet dezelfde situatie krijgen als begin dit jaar: dat in sommige instellingen een deel van de bewoners wel geprikt kon worden en een deel niet.”

Dat niet altijd alle bewoners in één keer een inenting kunnen krijgen van dezelfde arts heeft te maken met de vraag wie de „medische verantwoordelijkheid” draagt voor welke bewoner, legt de brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ uit. Soms ligt die verantwoordelijkheid bij de instellingsarts, maar in andere gevallen bij de huisarts. „In dat geval moet die dan dus ook bepalen of een oudere in staat is om een vaccin te ontvangen”, aldus een woordvoerder. Een factor die meespeelt is de griepprik: veel ouderen ontvangen die op dit moment en er moet minstens twee weken zitten tussen de toediening van dat vaccin en een coronaprik.

De vaccinaties voor ouderen beginnen in principe op 6 december. GGD GHOR Nederland zei vorige week dat dat de snelst mogelijke optie is, om organisatorische redenen. Ouderen, bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst en niet-mobiele thuiswonende ouderen krijgen voorrang en worden door de GGD’en geprikt. Bewoners van zorginstellingen mét medische dienst worden door de instellingsarts geprikt.

12.19 – Vraag naar zelftesten explodeert

Coronazelftests vliegen over de toonbank sinds de coronapersconferentie van vorige week dinsdag. Drogisterijen en apotheken zien de testen goed verkopen, maar kampen nog niet met voorraadproblemen. BENU Apotheken, met ongeveer 340 filialen in Nederland, heeft de vraag zien verviervoudigen sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. „Eerst verkochten we 20.000 tests per maand, maar dat zijn er nu ongeveer 20.000 in een week”, aldus een woordvoerder van BENU.

De webwinkel Drogist.nl had zich al voorbereid op een mogelijke stijging van de vraag naar zelftests, mondkapjes en desinfectiemiddel. Dat bleek verstandig, aangezien volgens een woordvoerder de verkoop van deze middelen „enorm is toegenomen”, namelijk met 300 procent. Over absolute aantallen laat hij zich niet uit. Bij De Online Drogist zijn vrijwel alle zelftests uitverkocht, op enkele speekseltests na. Het bedrijf hoopt binnen enkele dagen de voorraad weer voldoende te hebben aangevuld.

Medicijnen.nl, met zowel zes fysieke apotheken als een webwinkel, ziet ook dat de persconferentie invloed heeft gehad op de vraag naar de thuistests. Bij hen verkochten zelftests al langer goed, maar er is volgens het bedrijf wel een stijging merkbaar sinds de meest recente coronapersconferentie. Het is niet duidelijk hoe groot die stijging precies was.

De zelftests zijn ook in trek bij Kruidvat en Trekpleister, meldt een woordvoerder van moederbedrijf A.S. Watson. Wel heeft het bedrijf nog genoeg thuistests in de distributiecentra liggen. Het kan zijn dat schappen in sommige winkels leeg zijn, maar dat is volgens A.S. Watson geen structureel probleem en die schappen zullen binnen een dag weer gevuld zijn.

11.50 – ’Zorginfarct’ in Limburg

De Limburgse ziekenhuizen Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland stellen in een brief aan minister Hugo de Jonge dat ze op lokaal niveau op code zwart zitten. „We zijn ervan overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen.”

„We zitten nu qua bezetting op het niveau van Kerstmis 2020: een situatie van Nederland in lockdown. Maar dit keer is er geen oplossingsperspectief – de maatschappij is immers open - maar het lijkt alsof de zorgorganisaties en medewerkers de enige zijn die dit gevoel van crisis en urgentie nog hebben. We voelen ons alleen staan in deze strijd. Kortom: deze situatie is niet meer vol te houden.”

De ziekenhuizen zeggen geen verdere toestroom van coronapatiënten meer aan te kunnen en dat het bijna niet meer lukt om patiënten buiten de regio Limburg te verplaatsen. „We hebben hiervoor écht uw hulp nodig en hopen dat de regionale spreiding van coronapatiënten beter op gang komt. Door de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames is Limburg de eerste regio die tegen de grenzen aan zit: we stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast.” Volgens de bestuurders is er geen dag te verliezen als het gaat om boosteren. Dat moet per direct worden ingezet ’voor alle ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in Nederland.’

Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen zijn de ziekenhuizen zich genoodzaakt om de COVID-zorg verder op te schalen en reguliere zorg af te schalen. Maar hier zit een grens, vinden de ziekenhuisbestuurders. „Dan moeten we gaan snijden in oncologische zorg. Dat is onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling. De noodzaak om deze mensen te helpen neemt elke dag toe.”

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken donderdagavond in het Veiligheidsberaad de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag mogelijk wil bekendmaken. De digitale bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op het „weegmoment” van het kabinet, aldus een woordvoerster. Justitieminister Ferd Grapperhaus en waarschijnlijk ook coronaminister Hugo de Jonge nemen deel aan de beraadslagingen.

Behalve de mogelijke nieuwe coronamaatregelen staat er niks op de agenda, maar het Veiligheidsberaad gaat misschien ook nog even praten over de intocht van Sinterklaas. Veel gemeenten worstelen daarmee binnen de beperkingen van de coronacrisis. Sinterklaascomité’s houden er ook rekening mee dat het door hun geplande evenement alsnog geschrapt moet worden als er vrijdag strengere beperkingen worden opgelegd. Sinterklaas wordt in de meeste plaatsen en op televisie zaterdag verwacht.

11.15 – Extreme drukte bij telefoondienst coronatestafspraken GGD

Het is heel druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Wie de coronalijn dinsdagochtend belde, kreeg te horen: „Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen?” Later op de ochtend leek de lijn wel weer bereikbaar.

GGD GHOR Nederland laat op Twitter weten dat het maken van een testafspraak ook online kan. „Liever bellen, maar sta je langer dan 10 minuten in de wacht? Bel dan later nog eens. ’s Middags neemt de drukte vaak af.” In een andere tweet wijst de organisatie erop dat mensen niet bij de GGD terechtkunnen voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of cultureel evenement.

09.10 – Chinese autoriteiten: we hebben ’volksoorlog’ nodig

De Chinese stad Heihe looft beloningen van 100.000 yuan (bijna 13.500 euro) uit voor gouden tips over de bron van de lokale corona-uitbraak. Er is volgens de lokale autoriteiten een „volksoorlog” nodig om epidemieën te voorkomen en te beheersen.

Met informatie over de bron hopen de autoriteiten de transmissieketen te achterhalen. Heihe ligt in het noorden van China, bij de grens met Rusland, en heeft 1,3 miljoen inwoners. De uitbraak is niet te herleiden naar besmettingen in de omgeving, zo is uit onderzoek gebleken. Dat wijst er volgens de nationale gezondheidscommissie op dat er een nieuwe bron is en deze afkomstig is uit het buitenland.

Inwoners van de grensplaats moeten sinds 1 oktober geïmporteerde goederen die online zijn gekocht, met name bevroren voedsel, bij aankomst desinfecteren en vervolgens door de autoriteiten laten testen op het coronavirus. Daarnaast moeten zij het ook melden als ze bekend zijn met gevallen van smokkel, illegale jacht en grensoverschrijdende visserij.

In China worden strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijvoorbeeld met lockdowns en door mensen massaal te testen. Door deze aanpak blijft het aantal besmettingen in het land beperkt. Dinsdag werden op het Chinese vasteland 43 nieuwe lokale besmettingen, 19 geïmporteerde besmettingen en 46 asymptomatische gevallen geregistreerd.