LIVE | Booster-advies bij Janssen in België, zorg om carnaval

14.03 – Boosterprik nodig bij Janssen-vaccin, wordt België aangeraden

Wie is ingeënt met het Janssen-vaccin doet er goed aan een extra prik te halen. Na verloop van tijd beschermt de voorgeschreven enkele dosis van dat vaccin niet meer genoeg tegen het coronavirus, vindt de belangrijkste adviseur van de Belgische regering.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad boog zich op verzoek van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over de vraag of het Janssen-vaccin een zogeheten booster vergt. Dat is zo, ook bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar, concludeert de raad volgens omroep RTBF.

België besloot al eerder om ouderen en mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus een derde, of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede, dosis toe te dienen om de afnemende afweer op te peppen. Nederland wacht nog op advies, maar het kabinet heeft zich al wel voorgenomen in de loop van het voorjaar iedereen een booster aan te bieden.

Ongeveer 363.000 Belgen zijn met het Janssen-vaccin ingeënt. EU-landen verwachtten aanvankelijk veel van het in Leiden ontwikkelde vaccin, maar leunen inmiddels vooral op zogeheten mRNA-vaccins als die van Pfizer en Moderna.

13.51 – Brabantse ziekenhuizen zien aftrap carnaval met zorg tegemoet

Ook ziekenhuizen in Brabant zien de elfde van de elfde, de aftrap naar het carnaval, met zorg tegemoet vanwege de hogere kans op coronabesmettingen, juist nu de aantallen al zo toenemen.

„Het verleden heeft ons geleerd dat je in onzekere tijden geen versoepelingen moet doorvoeren en soms zelfs iets strenger moet zijn. Het samenkomen van duizenden mensen, alcohol en feest vormen geen goede cocktail”, aldus het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het hospitaal vindt het echter niet zijn taak om een oproep te doen om evenementen af te schalen of af te gelasten, maar roept wel iedereen op zich aan de coronamaatregelen te houden, al ziet het zelf ook wel in dat dit misschien in het feestgedruis wordt vergeten.

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg riep recent bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af te schalen. Het Brabantse ROAZ, dat onder leiding staat van de directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk Bart Berden, liet deze week weten zover niet te willen gaan. Maar: „We verwachten niet dat de huidige maatregelen - die vorige week bekend zijn gemaakt - voldoende soelaas gaan bieden. Het is dus niet ondenkbaar dat 12 november helaas weer extra maatregelen genomen moeten worden”, aldus een verklaring.

De woordvoerder van het Brabantse ROAZ wijst er overigens op dat de elfde van de elfde in Brabant ook minder intensief gevierd wordt dan in Limburg, waar de situatie in de ziekenhuizen op het ogenblik nog nijpender is.

Het ROAZ en het Elisabeth vinden dat iedereen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen moet houden, zoals die door het kabinet zijn afgekondigd. „Iedereen, dus ook carnavalsverenigingen, moeten voor zichzelf heel goed afwegen of het mogelijk is geplande evenementen door te laten gaan, in het licht van die maatregelen”, aldus de organisaties. „Daarbij moeten zij zelf de afweging maken, of zij in staat zijn de maatregelen te handhaven.” Over de aard van de maatregelen gaat de zorg niet, vinden ze: „Dat is aan het openbaar bestuur.”

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch sluit zich aan bij deze verklaring en ook het Bravis in Bergen op Zoom en Roosendaal vindt dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden en dat het aan de carnavalsverenigingen zelf is of de elfde van de elfde door kan gaan.

12.47 – Ouderenclub: zet alles op alles voor snellere boosterprik ouderen

Het kabinet moet „alles op alles zetten” om ouderen zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin te geven, zegt seniorenorganisatie KBO-PCOB bij monde van een woordvoerder. De club reageert op de oproep van verpleeghuizen bij Nieuwsuur maandag om de boosterprik te vervroegen. Tachtigplussers kunnen volgens de huidige planning vanaf begin december een extra prik krijgen om de afweer tegen het virus te verhogen.

Die planning lijkt heel „star”, aldus de woordvoerder. „Je moet goed kijken: kan het echt niet eerder dan begin december? We zouden het liefst willen dat alle ouderen al eerder aan de beurt komen. Maar als dat organisatorisch niet lukt, kijk dan of het bijvoorbeeld in de verpleeghuizen al sneller kan. De nood lijkt daar het hoogst.” Het „schrikbeeld” bij ouderen is volgens de bond de situatie in de zorginstellingen voor ouderen van het begin van de coronapandemie. Toen verloren sommige instellingen een groot deel van hun bewoners aan het virus.

Ook ouderenbond ANBO vindt dat er zo snel als mogelijk begonnen moet worden met het prikken in de verpleeghuizen. „We begrijpen dat het organiseren van de prikcampagne wat voeten in de aarde heeft”, aldus een woordvoerster. „Maar als bijvoorbeeld instellingen zeggen ’we prikken zelf en we kunnen daar direct mee beginnen’, dan graag. We moeten er wel voor waken dat we niet dezelfde situatie krijgen als begin dit jaar: dat in sommige instellingen een deel van de bewoners wel geprikt kon worden en een deel niet.”

Dat niet altijd alle bewoners in één keer een inenting kunnen krijgen van dezelfde arts heeft te maken met de vraag wie de „medische verantwoordelijkheid” draagt voor welke bewoner, legt de brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ uit. Soms ligt die verantwoordelijkheid bij de instellingsarts, maar in andere gevallen bij de huisarts. „In dat geval moet die dan dus ook bepalen of een oudere in staat is om een vaccin te ontvangen”, aldus een woordvoerder. Een factor die meespeelt is de griepprik: veel ouderen ontvangen die op dit moment en er moet minstens twee weken zitten tussen de toediening van dat vaccin en een coronaprik.

De vaccinaties voor ouderen beginnen in principe op 6 december. GGD GHOR Nederland zei vorige week dat dat de snelst mogelijke optie is, om organisatorische redenen. Ouderen, bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst en niet-mobiele thuiswonende ouderen krijgen voorrang en worden door de GGD’en geprikt. Bewoners van zorginstellingen mét medische dienst worden door de instellingsarts geprikt.

12.19 – Vraag naar zelftesten explodeert

Coronazelftests vliegen over de toonbank sinds de coronapersconferentie van vorige week dinsdag. Drogisterijen en apotheken zien de testen goed verkopen, maar kampen nog niet met voorraadproblemen. BENU Apotheken, met ongeveer 340 filialen in Nederland, heeft de vraag zien verviervoudigen sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. „Eerst verkochten we 20.000 tests per maand, maar dat zijn er nu ongeveer 20.000 in een week”, aldus een woordvoerder van BENU.

De webwinkel Drogist.nl had zich al voorbereid op een mogelijke stijging van de vraag naar zelftests, mondkapjes en desinfectiemiddel. Dat bleek verstandig, aangezien volgens een woordvoerder de verkoop van deze middelen „enorm is toegenomen”, namelijk met 300 procent. Over absolute aantallen laat hij zich niet uit. Bij De Online Drogist zijn vrijwel alle zelftests uitverkocht, op enkele speekseltests na. Het bedrijf hoopt binnen enkele dagen de voorraad weer voldoende te hebben aangevuld.

Medicijnen.nl, met zowel zes fysieke apotheken als een webwinkel, ziet ook dat de persconferentie invloed heeft gehad op de vraag naar de thuistests. Bij hen verkochten zelftests al langer goed, maar er is volgens het bedrijf wel een stijging merkbaar sinds de meest recente coronapersconferentie. Het is niet duidelijk hoe groot die stijging precies was.

De zelftests zijn ook in trek bij Kruidvat en Trekpleister, meldt een woordvoerder van moederbedrijf A.S. Watson. Wel heeft het bedrijf nog genoeg thuistests in de distributiecentra liggen. Het kan zijn dat schappen in sommige winkels leeg zijn, maar dat is volgens A.S. Watson geen structureel probleem en die schappen zullen binnen een dag weer gevuld zijn.

11.50 – ’Zorginfarct’ in Limburg

De Limburgse ziekenhuizen Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland stellen in een brief aan minister Hugo de Jonge dat ze op lokaal niveau op code zwart zitten. „We zijn ervan overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen.”

„We zitten nu qua bezetting op het niveau van Kerstmis 2020: een situatie van Nederland in lockdown. Maar dit keer is er geen oplossingsperspectief – de maatschappij is immers open - maar het lijkt alsof de zorgorganisaties en medewerkers de enige zijn die dit gevoel van crisis en urgentie nog hebben. We voelen ons alleen staan in deze strijd. Kortom: deze situatie is niet meer vol te houden.”

De ziekenhuizen zeggen geen verdere toestroom van coronapatiënten meer aan te kunnen en dat het bijna niet meer lukt om patiënten buiten de regio Limburg te verplaatsen. „We hebben hiervoor écht uw hulp nodig en hopen dat de regionale spreiding van coronapatiënten beter op gang komt. Door de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames is Limburg de eerste regio die tegen de grenzen aan zit: we stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast.” Volgens de bestuurders is er geen dag te verliezen als het gaat om boosteren. Dat moet per direct worden ingezet ’voor alle ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in Nederland.’

Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen zijn de ziekenhuizen zich genoodzaakt om de COVID-zorg verder op te schalen en reguliere zorg af te schalen. Maar hier zit een grens, vinden de ziekenhuisbestuurders. „Dan moeten we gaan snijden in oncologische zorg. Dat is onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling. De noodzaak om deze mensen te helpen neemt elke dag toe.”

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken donderdagavond in het Veiligheidsberaad de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag mogelijk wil bekendmaken. De digitale bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op het „weegmoment” van het kabinet, aldus een woordvoerster. Justitieminister Ferd Grapperhaus en waarschijnlijk ook coronaminister Hugo de Jonge nemen deel aan de beraadslagingen.

Behalve de mogelijke nieuwe coronamaatregelen staat er niks op de agenda, maar het Veiligheidsberaad gaat misschien ook nog even praten over de intocht van Sinterklaas. Veel gemeenten worstelen daarmee binnen de beperkingen van de coronacrisis. Sinterklaascomité’s houden er ook rekening mee dat het door hun geplande evenement alsnog geschrapt moet worden als er vrijdag strengere beperkingen worden opgelegd. Sinterklaas wordt in de meeste plaatsen en op televisie zaterdag verwacht.

11.15 – Extreme drukte bij telefoondienst coronatestafspraken GGD

Het is heel druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Wie de coronalijn dinsdagochtend belde, kreeg te horen: „Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen?” Later op de ochtend leek de lijn wel weer bereikbaar.

GGD GHOR Nederland laat op Twitter weten dat het maken van een testafspraak ook online kan. „Liever bellen, maar sta je langer dan 10 minuten in de wacht? Bel dan later nog eens. ’s Middags neemt de drukte vaak af.” In een andere tweet wijst de organisatie erop dat mensen niet bij de GGD terechtkunnen voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of cultureel evenement.

09.10 – Chinese autoriteiten: we hebben ’volksoorlog’ nodig

De Chinese stad Heihe looft beloningen van 100.000 yuan (bijna 13.500 euro) uit voor gouden tips over de bron van de lokale corona-uitbraak. Er is volgens de lokale autoriteiten een „volksoorlog” nodig om epidemieën te voorkomen en te beheersen.

Met informatie over de bron hopen de autoriteiten de transmissieketen te achterhalen. Heihe ligt in het noorden van China, bij de grens met Rusland, en heeft 1,3 miljoen inwoners. De uitbraak is niet te herleiden naar besmettingen in de omgeving, zo is uit onderzoek gebleken. Dat wijst er volgens de nationale gezondheidscommissie op dat er een nieuwe bron is en deze afkomstig is uit het buitenland.

Inwoners van de grensplaats moeten sinds 1 oktober geïmporteerde goederen die online zijn gekocht, met name bevroren voedsel, bij aankomst desinfecteren en vervolgens door de autoriteiten laten testen op het coronavirus. Daarnaast moeten zij het ook melden als ze bekend zijn met gevallen van smokkel, illegale jacht en grensoverschrijdende visserij.

In China worden strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijvoorbeeld met lockdowns en door mensen massaal te testen. Door deze aanpak blijft het aantal besmettingen in het land beperkt. Dinsdag werden op het Chinese vasteland 43 nieuwe lokale besmettingen, 19 geïmporteerde besmettingen en 46 asymptomatische gevallen geregistreerd.