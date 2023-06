Warme week voor de boeg, mogelijk beetje verkoeling later in de week

Tropisch begin van de week

De zon schijnt op de meeste plaatsen flink, slechts lokaal komt ook sluierbewolking voor. De temperatuur loopt snel op. Aan het eind van de ochtend is het op grote schaal zo’n 27 graden bij een matig windje. Met deze weersomstandigheden is het prima weer om eropuit te trekken.

Rond het middaguur is het zonnig. Naast sluierwolken komen lokaal ook stapelwolken voor. Het blijft zo goed als droog. Op grote schaal stijgt de temperatuur naar tropische temperaturen van meer dan 30 graden. In het noordelijk kustgebied en op de Wadden wordt het ietsje frisser. Er staat een matige oostenwind.

In de avond blijft de hitte nog even hangen. Om 21:00 is het op veel plaatsen nog zomers warm. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Komende nacht is het veelal helder bij minima tussen 12 en 18 graden.

Ook dinsdag zonnig

De dag start opnieuw zonnig. Lokaal komen wat sluierwolken voor, maar hier schijnt de zon makkelijk doorheen. De wind is vrij matig.

De zon schijnt de gehele dag flink. De middagwaarden komen uit op 25 graden in het noorden en westen tot 29 graden in delen van Brabant en Limburg. Op een enkele plek kan het nog 30 graden worden. Op de Wadden komt het kwik niet hoger uit dan 21 graden. In het binnenland staat een matige wind, maar aan de kust kan het wel wat harder waaien.

Er kan nog enige tijd genoten worden van de zon. Ook tijdens de nacht naar woensdag is het helder. Bij weinig wind komt de minimumtemperatuur uit op gemiddeld 12 graden.

Rest van de week iets minder heet

Ook de woensdag is droog en tropisch. Gedurende de dag kunnen er wel wat wolken ontstaan. Een overwegend matige wind koelt het iets af, maar het wordt nog wel warm met temperaturen tussen 23 en 29 graden. In het noordelijk kustgebied blijft de middagtemperatuur met 22 graden wat achter. Het is aangenaam weer om erop uit te gaan, maar smeer je wel goed in als je langere tijd buiten verblijft.

Op donderdag komt de temperatuur met 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuiden en zuidoosten wat lager uit dan voorgaande dagen. In het binnenland wordt zo goed als overal de zomerse waarden van 25 graden gehaald. Het weerbeeld bestaat uit stapelwolken en flinke zonnige perioden. De meeste zon is weggelegd voor de westelijke kustprovincies. Het blijft droog en daarmee wordt zeer waarschijnlijk het record van dagen zonder neerslag in De Bilt verbroken.

De wind draait meer naar het noorden. De maxima komen veelal tussen 22 en 26 graden uit. Daarmee blijven de maxima hoger dan het langjarig gemiddelde. Middagwaarden rond 21 graden zijn namelijk gebruikelijk voor juni. Het blijft droog en zonnig, maar na het weekend neemt de kans op neerslag toe.