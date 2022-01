LIVE | Hüseyin A. zwijgt tijdens hoger beroep: ’Ik blijf bij mijn verklaring’

Onze verslaggever Saskia Belleman twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. De verdachte werd na inspanningen van Peter R. de Vries en dna-verwantschapsonderzoek opgespoord.

In het hoger beroep van woensdag wordt onder meer besproken dat de nu 51-jarige A. met ongeveer negen vrouwen relaties had, allemaal gericht op zijn snelle bevrediging.

Maar volgens vrienden en familieleden van Milica was zij niet iemand die een man in een bar oppikte om seks mee te hebben. Ze was wel seksueel actief, had meerdere vriendjes gehad, maar er moest wel sprake zijn van een zekere band om seks te hebben.

Nerveuzer

Ongeveer tweeënhalf uur na de start van het hoger beroep, te midden van het vragenvuur van de advocaten, begint Hüseyin A. nerveuzer te ogen: hij wipt op en neer met een been, wrijft met de rug van zijn hand over zijn mond. Toch zwijgt hij: ,,Ik blijf bij mijn verklaring."