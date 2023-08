Politie Wenen zoekt seriemoordenaar na aanvallen op daklozen

Het eerste slachtoffer, een 56-jarige man, werd op 12 juli dood aangetroffen op een bankje in een park. Hij bleek doodgestoken. Tien dagen later werd een 51-jarige vrouw in een park neergestoken. Zij raakte ernstig gewond, maar overleefde het. Het laatste slachtoffer liep vorige week ernstige snij- en steekwonden op en stierf zondag, zo meldt de politie.

De politie heeft volgens Oostenrijkse media patrouilles opgevoerd in de zoektocht naar de dader of daders. Er is onder meer extra aandacht voor plekken waar veel daklozen zijn, met name in de nacht, en opvanglocaties. Hulporganisaties bieden daarnaast extra onderdak aan voor wie 's nachts nergens anders terecht kan.