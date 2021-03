’Amper aandacht voor links- en rechts-extremisme bij terrorismepolitie’

Premium Binnenland

’Boogaloo Bois’ wilden zwaarbewapende extreemrechtse Nederlander sponsoren: ’Help onze Boi’

Een crowdfundingsactie voor de Nederlandse rechtsextremist Jaap Willem L., die in Amerika is opgepakt vanwege verboden wapenbezit en illegaal verblijf in het land, is kort na lancering geblokkeerd. Andere ’Boogaloo Bois’ wilden onze landgenoot na zijn arrestatie steunen.