Rokende buurvrouw redt leven man (88)

De vrouw uit Gorinchem zag woensdag de lamellen maar niet opengaan bij de man op leeftijd en besloot de politie in te schakelen. Een agent ging ter plaatse om poolshoogte te nemen in de flat. „Ik freesde het slotgat uit en liep door de woning. Op de wc trof ik de meneer van 88 jaar aan met verminderde ademhaling. Met spoed is de ambulance ter plaatse gekomen.”

De agent dankt in het bijzonder de oplettende buurvrouw, die volgens hem wel een bos bloemen verdient. „Dankzij deze meldster is de man met hartslag en ademhaling overgebracht naar het ziekenhuis. Fantastisch dat er mensen zijn die elkaar in de gaten houden en voor elkaar zorgen.”

