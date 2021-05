Persfotograaf doet aangifte na mishandeling bij stadion De Graafschap

Premium Binnenland

Tranen in rechtszaal bij gruwelverhalen over Nederlandse seksgoeroe Wilri W.

De ene na de andere getuige barstte in huilen uit. Maar Wilri W., de spiritueel leider uit Varsseveld, verdacht van mishandeling en misbruik, keek onbewogen toe. In de rechtbank in Duisburg kwamen vrijdag de vreselijkste verhalen over tafel.