Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport nog steeds nodig

Volgens GroenLinks-Kamerlid Kröger is de nieuwe luchthaven ‘volstrekt onnodig’ nu de luchtvaartsector door corona in een diepe crisis is geland. Van Nieuwenhuizen erkent dat er veel minder wordt gevlogen: „Maar de huidige situatie is niet opeens de maat der dingen. We verwachten dat als deze crisis voorbij is de mobiliteit weer gaat toenemen.“

De VVD-bewindsvrouw wijst er verder op dat luchtvaartmaatschappijen hun slots op Schiphol hebben behouden en dat het groeiplafond is bereikt. „Er is nog steeds sprake van krapte en er is nog steeds belangstelling bij luchtvaartmaatschappijen”, zegt Van Nieuwenhuizen. „Wij gaan er nog steeds van uit dat Schiphol belangrijk blijft als hub-functie en Lelystad nodig is voor uitwijk van vakantievluchten.”

De komst van het nieuwe vakantievliegveld is ooit afgesproken in een polderakkoord met omwonenden van Schiphol. De linkse oppositie is fel tegen de opening van Lelystad Airport. Ook regeringspartijen D66 en CU zijn uiterst kritisch. De opening is al meerdere keren uitgesteld door fouten in berekeningen en vanwege juridische stikstofproblemen.