Chef Google wil regelgeving voor gezichtsherkenning

Gezichtsherkenningssoftware kan meer dan alleen gezichten herkennen. Het kan ook het humeur van de gefilmden peilen. Ⓒ Foto Bloomberg

AMSTERDAM - India gaat volgende week voor het eerst gezichtsherkenning inzetten. De technologie wordt gebruikt bij regionale verkiezingen in de deelstaat Telangana, om te voorkomen dat mensen meerdere keren gaan stemmen bij verschillende stembureaus. Het experiment roept de vraag op of het middel niet erger is dan de kwaal.