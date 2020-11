Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Waar de ziekenhuiscijfers ons hoop geven, moeten we nog niet denken dat we van de tweede golf verlost zijn. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Het is echt nog te vroeg om al over een voorbereiding op een derde golf te spreken.”