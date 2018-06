Zieke Janoekovitsj haalt uit naar oppositie

In een felle verklaring beschuldigde de president de oppositie ervan de onrust in het land „op te zwepen”, terwijl hij en zijn regering er juist alles aan doen om de crisis op te lossen. Oppositieleiders verweet hij de bevolking de kou in te sturen „voor hun eigen politieke ambities”.

Janoekovitsj en zijn medestanders deden afgelopen week diverse knievallen. Premier Mykola Azarov stapte per direct op, de rest van de regering gaat demissionair verder. De inperking van het recht op demonstreren werd teruggedraaid en opgepakte betogers krijgen amnestie, mits hun kameraden bezette overheidsgebouwen verlaten.

De tegenstanders van Janoekovitsj zijn niet onder de indruk. Ze weigeren hun bezettingen op te geven en lijken alleen genoegen te nemen met het vertrek van de president. Oppositieleider Vitali Klitsjko liet duidelijk blijken dat hij het staatshoofd niet vertrouwt. „Ik heb het gevoel dat deze man ons te slim af wil zijn en gewoon tijd wil winnen voor zichzelf en zijn vuile politiek”, zei hij.

De Europese Unie blijft de ontwikkelingen met bezorgdheid volgen. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso pleitte donderdag opnieuw voor een „werkelijke nationale dialoog” en bekritiseerde het soms harde ingrijpen van de oproerpolitie. „Geweld en intimidatie zijn pertinent niet het antwoord op de crisis”, waarschuwde hij.

De strijd draait vooral om de vraag of Oekraïne zich op Rusland moet richten, zoals de president wil, of juist toenadering tot de EU moet zoeken. Op de achtergrond gaat het ook om geld: de noodlijdende staat heeft miljardenleningen nodig. Janoekovitsj probeerde die eind vorig jaar zonder succes los te peuteren in Europa. De Russische regering verklaarde zich daarop snel bereid om het land omgerekend 11 miljard euro te lenen.

President Vladimir Poetin heeft intussen laten weten dat Rusland pas geld overmaakt als duidelijk is met wat voor regering hij in Oekraïne te maken heeft. Wanneer een nieuw kabinet zal aantreden is echter nog onduidelijk.