Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in VS

BALTIMORE - In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur een recordaantal van meer dan 94.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het etmaal daarvoor zijn er 91.295 nieuwe gevallen gemeld in het land, dat sinds medio oktober het aantal besmettingen opnieuw ziet oplaaien.