50 coronapatiënten meer in ziekenhuis, grootste toename sinds mei

ZEIST - Ziekenhuizen hebben in één dag het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 50 zien toenemen. Dat is de grootste stijging sinds 10 mei. In totaal liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).