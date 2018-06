Koud kunstje

Hartje winter is nu niet gelijk het jaargetijde waarbij je aan vliegeren denkt, maar dat ziet de stichting Vliegerfeest Twenterand heel anders. Zaterdag 1 februari wordt in het Twentse Westerhaar namelijk een groots opgezet vliegerfestijn gehouden. En ondanks dat 2014 al enkele weken oud is, is het thema van het evenement 'Nieuwjaarsvliegeren'.