Maltese drugseenheid pakt weer Nederlander op

De 23-jarige Xafieiro L. werd aangehouden in een hotel in de kustplaats na een operatie van de nationale narcotica-eenheid, zo meldt de Times of Malta. De werkloze Nederlander wordt beschuldigd van het importeren, verkopen of dealen van cocaïne. Het zou niet voor persoonlijk gebruik zijn. L. beweert desondanks onschuldig te zijn.

Vorige week werd ook al een andere Nederlander veroordeeld op het Zuid-Europese eiland. Ryan N. kreeg vier jaar gevangenisstraf voor de smokkel van cocaïne. Ook hij werd gearresteerd in Sliema, nadat er ruim 300 gram coke in zijn kamer was gevonden.

De autoriteiten op Malta hebben vorig jaar de oorlog verklaard aan drugshandelaren, die vaak uit het buitenland komen. „Ze kunnen zich niet voor ons verstoppen”, gaf een inspecteur destijds aan. Naast handel is ook het gebruik van verdovende middelen een groot probleem op het eiland.