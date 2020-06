’Slapen doen we nog met één oog open...’

Manon en Wesley Sprik zijn nog steeds niet bekomen van het wildwesttafereel dat zich afgelopen weekend in Lijnden voordeed. Ⓒ Ferry de Kok

Lijnden - Dit is een reportage uit april 2020 Het begon allemaal met gedoe om een schutting, maar een oude burenruzie uit tv-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak is volledig ontspoord. WESLEY en MANON SPRIK staan doodsangsten uit om terrorbuurman PIET. „We zaten in de keuken te eten toen we plotseling schoten in de tuin hoorden.”