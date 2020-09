Trump boos om ’sukkels’

Persvoorlichter van het Witte Huis Kaleigh McEnany laat de video zien waarin duidelijk wordt dat Nancy Pelosi een loopje neemt met de coronaregels tijdens een bezoek aan de kapper. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - President Trump ligt onder vuur omdat hij gesneuvelde Amerikaanse militairen ‘losers’ en ‘sukkels’ zou hebben genoemd. Vier bronnen melden dat aan het tijdschrift The Atlantic. Trump ontkent in alle toonaarden. Bij de Democraten is het ondertussen Nancy Pelosi die aanvallen te verduren krijgt vanwege haar bezoek aan een kapperszaak in corona-tijd.