Verpleegkundige pleegt ’coronamoord’ op arts

De 27-jarige Italiaanse dokter Lorena Quaranta werd dood gevonden. Zij was net afgestudeerd medicus. Haar vriend Antonio De Pace met wie ze samenwerkte in een Siciliaans ziekenhuis bekende hem te hebben omgebracht.

Lorena werkte op een afdeling in Messina waar veel coronapatiënten werden verpleegd.

Collega’s Lorena redden leven moordenaar

Gealarmeerde politie trof de arts dood thuis aan, met haar vriend ernaast die een zelfmoordpoging had gedaan. Uiteindelijk wisten de collega’s van Lorena het leven van de verpleegkundige te redden.

Toen de politie hem uiteindelijk kon verhoren, erkende Antonio dat hij haar vermoord omdat ze hem besmet had. Een politiewoordvoerder spreekt van een zaak met alleen maar verliezers. „Lorena werkte zo hard om het leven van anderen te redden. Het is een tragedie”, zo citeert The Sun de voorlichter.

Ze zijn allebei niet besmet

Het bizarre aan de zaak is dat uit voorlopige tests van het ziekenhuis blijkt dat ze waarschijnlijk geen van beiden het coronavirus onder de leden hadden.

Enkele dagen voor haar dood had Lorena nog op social media haar verdriet gedeeld over de 41 Italiaanse doktoren die waren overleden door het virus. Ze maakte zich vooral boos over het feit dat er niet genoeg beschermingsmiddelen voor het personeel waren. „Onacceptabel” schreef ze daar over. „Herinner de mensen die hun leven wijden aan het verzorgen van de zieken. Blijf thuis zodat de volgende zieke niet een vriend of familielid of jijzelf wordt.”

Haar vriend de verpleegkundige die ook studeerde voor tandarts, had een maand eerder online nog een ode gebracht aan zijn vriendin. „Om onze dromen te verwezenlijken moet je hard werken en doortastend zijn. Jij bent daarvan een voorbeeld. Blijf je dromen najagen!”

In Italië zijn inmiddels ruim 13.000 mensen overleden door het coronavirus.