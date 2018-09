Furieuze menigte op Haagse Markt

Om kosten te besparen wordt vernieuwing van de ’mart’ niet langer in vier, maar slechts in twee fases uitgevoerd. Honderden ondernemers moeten daardoor straks hun producten verkopen in veel te kleine braderiekramen.

De tijdelijke huisvesting van de grootste openluchtmarkt van Europa gaat door de verandering ook maanden langer duren. De projectleider van het stadhuis heeft bovendien in bijeenkomsten eerder deze week laten weten dat er mogelijk niet voor iedereen plek is. Er komt geen compensatie. Het nieuws is ingeslagen als een bom. Aan het einde van de verkoopdag trokken circa 150 woedende kooplieden richting het Marktkantoor onder de leus ’De gemeente heeft vandaag over onze toekomst besloten’.

Bij het hoofdkwartier vonden ze geen gehoor. De ambtenaren zijn een uur voor aankomst van de woedende menigte uit voorzorg naar huis gestuurd. Aanleiding voor de plotselinge wijziging is de deels mislukte aanbesteding. Geen enkel bouwbedrijf zegt de opdracht te kunnen voltooien voor het geld dat het stadhuis beschikbaar stelt. De onderneming die na onderhandelingen de klus wel kan klaren stelt dat alleen op deze manier de kosten omlaag kunnen. Dat is tegen eerdere afspraken met de mensen van de markt.

„De gemeente maakt iedereen kapot hier”, zei Herman Otten. Hij is in tranen nu duidelijk is geworden dat zijn lunchroom in de weg staat voor een kleine derde fase: „We moeten zo snel vertrekken vanwege opslag van bouwmaterialen.” Een marktkoopvrouw reageert furieus: „Het wordt oorlog bij de groentehandelaren. Ze kunnen onmogelijk hun kleine kramen bevoorraden in de opgepropte tijdelijke situatie. Ze vliegen elkaar in de haren.”

Op het Haagse stadhuis is de reactie kalm. Een woordvoerster: „Het wordt passen en meten. We betrekken alle marktkooplieden er permanent bij, zodat ze kunnen meedenken.”