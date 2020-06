Demonstratieprotocol niet nageleefd bij Dam-demo: ’Kapitale fout’

In de notitie staat dat als tijdens demonstraties voorschriften of een verbod worden geschonden, de organisator direct wordt gewezen op het feit dat ze een strafbaar feit hebben begaan en het Openbaar Ministerie terstond zal worden geïnformeerd. Het is vervolgens aan het OM om op strafbare feiten te handhaven.

Uit de door burgemeester Halsema vrijgegeven tijdlijn blijkt dat vooral burgemeester Halsema en politiechef Paauw tijdens het protest contact hebben over de massale schending van de 1,5 meter regel, maar dat de rol van de hoofdofficier van justitie Steenbrink onduidelijk blijft. Dat terwijl Steenbrink als enige bevoegd is om al dan niet te handhaven op overtreding van de 1,5 meter regel, die is opgenomen in de noodverordening.

Niet nageleefd

Naast het feit dat geldende protocollen niet zijn nageleefd, blijkt dat er geen scenario’s achter de hand waren wanneer meer dan het verwachte aantal demonstranten op de Dam aanwezig zou zijn. Uit de laatste schattingen blijkt dat er in plaats van de geraamde 250 demonstranten, mogelijk 14.000 mensen bijeen kwamen.

’Kapitale fout’

De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Marianne Poot is onthutst door de feiten. „Het pas opgestelde protocol om demonstraties in goede banen te leiden is hier absoluut niet nageleefd. Ook lag er geen plan B dat voorzag in een alternatief scenario om de volksgezondheid te beschermen: ondenkbaar in tijden van corona. Er is een kapitale fout gemaakt bij het inschatten van de bezoekersaantallen en toen de opkomst hoger bleek heeft de burgemeester verzuimd op te treden en het protocol niet gevolgd.”

’Meer vragen’

„Wij hebben nu alleen nog maar meer vragen in het komende debat, aanstaande woensdag”, zegt Annabel Nanninga van Forum voor Democratie, die net als de VVD een motie van wantrouwen tegen Halsema gaat indienen.

Ook CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma heeft nog veel vragen. „Wat ik erg zwak vind is dat de burgemeester steeds verwijst naar de politie in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het blijft ook onbegrijpelijk en volstrekt onduidelijk waarom geen enkele poging is ondernomen om de coronaregels te handhaven of op zijn minst om daartoe duidelijk toe op te roepen.”