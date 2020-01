’Selfie in Auschwitz niet per se slecht’

De Pool is een ervaren gids in het vernietigingskamp en noemt selfies ’de beeldspraak van onze tijd’: „Dat is niet per se slecht of te verafschuwen.”

Ook online is het Auschwitz-museum actief: „Wij hebben bijna een miljoen volgers op Twitter. En als mensen online het boekje te buiten gaan, dan reageren we daar op met een commentaar.”

Onlangs postte een reisblogger op Instagram een foto van een oranje badeend voor het kamp. Hij werd aan de digitale schandpaal genageld.

Niet alleen online wordt de aanwezigheid van Auschwitz zichtbaarder. „We hebben ook steeds meer bezoekers. Een kleine twintig jaar geleden waren dat er nog een half miljoen. Vorig jaar hadden we het record van 2,3 miljoen bezoekers. En dat wordt steeds hoger.”