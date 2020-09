Dramatische kijkcijfers voor Jinek

De concurrent Op1, die een half uur later begint – dus na het voetbal – trok bijna het dubbele aantal mensen. Ook op Chateau Meiland op SBS6 werd massaal afgestemd: 1,2 miljoen kijkers scoorden kasteelheer Martien en zijn gevolg; zij hadden kennelijk geen ’last’ van de voetbalwedstrijd.

’Schrikbarend’

„Een dramatische avond”, reageert mediakenner Fons van Westerloo, oud-RTL-baas. „Als dit zo doorgaat, dan weet ik het nog niet. Het is een dure tante, Eva Jinek. En nu wordt ze slachtoffer van de programmering van RTL4. Schrikbarend!”

In zijn ogen hebben de lage kijkcijfers alles te maken met wat hij ’de instroom’ noemt. „Op vrijdag zit ze achter The Voice. Afgelopen vrijdag trok Jinek nog meer dan 800.000 kijkers, mede daardoor.” Maandag trok het programma Terug in de lucht, voorafgaand aan de talkshow, al geen volle zalen. „Tenzij je echt een grote gast hebt, ik noem maar iemand – minister Grapperhaus – komen kijkers dan niet langs. Zo werkt dat niet meer.”

Verkeerde kant op

Volgens Van Westerloo moet RTL4 echt stappen ondernemen, anders gaat het de verkeerde kant op met de talkshowhost. „Het ligt echt niet aan de kwaliteit”, stelt hij. „Maar zeggen dat het ’zijn tijd moet hebben’ klopt niet meer in deze tijd. De kijker bepaalt. Jinek had zich misschien ook iets bescheidener kunnen opstellen in plaats van roepen ’dat ze wil winnen’.”

Pijnlijk is volgens Van Westerloo ook dat concurrent Op1 wél gunstige kijkcijfers had. „Tegenwoordig ben je al spekkoper met een miljoen kijkers. Dat haalde Op1 ook niet, maar wel bijna het dubbele van Jinek. Stel dan dat je als minister wordt gevraagd door beide talkshows. Dan kies je toch degene met het meeste publiek?”