RIVM: ’Grand Prix komt nog niet bovendrijven als brandhaard’

Immunoloog Ger Rijkers schrok zich dood toen hij op vrijdag 3 september de drommen bezoekers zag. Ook in de rest van de samenleving ontstond opwinding. Rijkers verwachtte dat de Grand Prix wel eens tot duizend extra besmettingen zou kunnen leiden.

Uit de weekcijfers van het RIVM komt de Grand Prix niet naar voren als cluster, zo meldt het RIVM desgevraagd. „Het komt niet bovendrijven”, zegt een woordvoerder van het RIVM. In totaal daalde het aantal positieve testen de afgelopen week. Er kwamen 15.976 meldingen binnen, het laagste aantal sinds 6 juli. Ten opzichte van vorige week daalde het aantal nieuwe gevallen met 10,7 procent.

Rijkers geeft toe dat de Grand Prix niet heeft geleid tot een piek. „De beelden van vrijdag waren afschuwelijk. Er ontstond veel verontwaardiging. Daarna zag je dat de organisatie terecht heeft ingegrepen. Misschien dat daardoor het aantal besmettingen dat is terug te voeren tot de GP minimaal is.”

’Testschaamte’

Dat het niet heeft geleid tot een piek, kan ook komen doordat bezoekers zich misschien minder hebben laten testen, vermoedt Rijkers van het Roosevelt University College. „Het blijft moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Als je op de Grand Prix alle maatregelen hebt genegeerd en als je niet in het ziekenhuis bent opgenomen, dan denk je misschien: ik laat me maar even niet testen. Een soort testschaamte inderdaad.”

Toch is de definitieve conclusie nog niet helemaal te trekken over de Grand Prix. De incubatietijd van het coronavirus is tussen de twee en twaalf dagen en ziekenhuisopnames ijlen altijd wat na.

Uit het weekoverzicht van het RIVM komt wel naar voren dat besmettingen weer vaak op school plaatsvinden. Afgelopen week testten 1872 kinderen tussen de 5 en 9 jaar oud positief, het hoogste aantal sinds vier maanden. Het aantal ziekenhuisopnames is wel dalend.