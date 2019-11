Bercow: Brexit was grootste fout sinds oorlog

„Ik ben niet langer de voorzitter en ik hoef niet langer onpartijdig te zijn”, zei de 56-jarige Bercow, die vorige week na tien jaar afscheid nam als Mister Speaker. „Dus als je me vraagt of ik denk dat de Brexit goed is voor ons internationale aanzien, is het eerlijke antwoord: nee, dat denk ik niet.”

Bercow moest als voorzitter neutraal blijven tijdens de politieke crisis rond de Brexit. Brexiteers klaagden vaak dat hij de kant koos van hun tegenstanders. Bercow houdt zelf vol dat hij onpartijdig was als voorzitter. Hij stelde dat hij de rechten van het parlement verdedigde.