Nederlandse moordverdachte opgepakt bij Marbella

De man woonde met zijn gezin in Marbella. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

MALAGA - Een 36-jarige Nederlander is opgepakt in de buurt van Marbella in het zuiden van Spanje. Voor zeker twee moorden in Nederland zou hij de opdracht hebben gegeven. Een paar andere moordpogingen in opdracht van de man zouden zijn verijdeld.