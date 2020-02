Vijf Nederlanders op cruiseschip met coronavirus bij Japan

De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord. Bij tien andere passagiers is het virus eerder al vastgesteld. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De Nederlandse ambassade helpt volgens het ministerie de Nederlanders waar dat kan en houdt contact met de Japanse autoriteiten, die de leiding hebben over de situatie.

Ⓒ AFP

Quarantaine

Het schip is in quarantaine geplaatst en ligt voor anker bij de stad Yokohama. De verwachting is dat dit veertien dagen zal duren. De zieke mensen zijn van boord gehaald en naar een ziekenhuis overgebracht.