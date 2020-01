Langer toegang tot oude e-mails bij overstappen naar andere aanbieder

De telecomsector heeft dat op verzoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) afgesproken. Nu is de toegang tot de oude mail nog beperkt tot één maand, na de zomer wordt dat zes maanden.

De maatregel volgt op een onderzoek in opdracht van het ministerie. Daaruit blijkt dat één van de grootste redenen om niet over te stappen is dat mensen bang zijn niet meer bij hun oude mail te kunnen. De glasvezelbranche riep Keijzer vorig jaar op om providers te verplichten mails van overstappers een jaar lang door te sturen. Zo ver wil de CDA-bewindsvrouw niet gaan.

Geen verbinding

De staatssecretaris legt wel in de wet vast dat providers ervoor zorgen dat de verbinding met internet, telefonie en televisie niet langer dan één werkdag wordt onderbroken bij het overstappen. De angst om een tijd geen verbinding te hebben bleek namelijk ook een obstakel voor mensen om van aanbieder te wisselen.

„Consumenten stappen niet snel over van internet- of telefonieaanbieder”, zegt Keijzer. „Onder meer omdat ze steeds vaker een combinatie van internet, tv, telefonie en bijvoorbeeld muziekstreaming afnemen. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden.”

Lijnkaping

Keijzer treedt ook op tegen het zogenoemde lijnkaping bij ondernemers. Daarbij krijgen misleidende zakelijke klanten ineens een andere – vaak veel duurdere – provider, zonder dat ze daar bewust voor hebben gekozen. De staatssecretaris wil de wet nu zo wijzigen dat ondernemers eerst schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap. Die bescherming is er al voor consumenten.