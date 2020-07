EU-belasting komt eraan, plastic-heffing meest kansrijk

Voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad, resp. Ursula Von Der Leyen (links) en Charles Michel. Ⓒ EPA

Brussel - Om minder afhankelijk te worden van nationale afdrachten moeten er eigen belastinginkomsten voor de EU komen, spraken de 27 EU-leiders in hun akkoord van dinsdag af. Een Europese heffing op plastic lijkt het meest concreet, want die is het minst omstreden. Dat blijkt bij verdere bestudering.