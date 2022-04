Oorlog in Oekraïne Zaterdag 9 april LIVE | Evacuaties uit Kramatorsk gaan door, ook na bloedbad op station

Kopieer naar clipboard

Mensen wachten op een bus in Kramatorsk zaterdag Ⓒ ANP / Associated Press

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu al zes weken. De verwoesting in het land is enorm. Na de horrorbeelden in Boetsja heeft Brussel een vijfde sanctiepakket tegen Rusland aangekondigd. En bij haar bezoek aan Oekraïne heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een snellere start beloofd van het Oekraïense toetredingsproces tot de Europese Unie. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.