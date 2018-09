National Geographic verbaasd en teleurgesteld

Volgens National Geographic is een afspraak met de gemeente vorige week afgezegd en stond een nieuwe afspraak ingepland voor eind maart. „In dat kader wilden wij eerst overleg hebben met de gemeente alvorens naar buiten te treden”, zegt de tv-zender in een verklaring. „We zijn dan ook teleurgesteld over deze uitspraken van de burgemeester in de media en beraden ons op vervolgstappen.”

Beledigd

Van der Laan stelde dat Amsterdam in een aflevering van het tv-programma wordt neergezet als 'zwendelstad', waar toeristen gemakkelijk het slachtoffer worden van zakkenrollers of zwervers. Na onderzoek van de politie bleek dat de zender hier mensen voor gebruikte die acteerden en die daar ook voor werden betaald. „De stad is beledigd”, zei de burgemeester woensdag. „Dit lijkt op scamtelevisie.” De gemeente gaat National Geographic sommeren te rectificeren. Gebeurt dat niet, dan volgt een gang naar de rechter.

Nepagent

Scam City laat zien hoe oplichters, zakkenrollers en andere criminelen in verschillende wereldsteden te werk gaan en wijdde begin deze maand een aflevering aan de Nederlandse hoofdstad. In de uitzending is onder andere een nepagent te zien die iemand berooft van zijn portemonnee.