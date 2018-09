Grote examenfraude ROC Amsterdam

Minstens vierhonderd leerlingen van de opleiding Juridische Dienstverlening aan de locatie mbo College Zuid zijn gedupeerd. Zij legden begin deze maand examens af in vier verschillende vakken Recht, maar die zijn allemaal ongeldig verklaard. In totaal moeten maar liefst 825 nieuwe examens worden afgenomen.

Anonieme tip

De zaak kwam aan het licht toen de school een anonieme tip kreeg over de malversaties. „We hebben vervolgens naar de uitslagen van de examens gekeken. De cijfers lagen zodanig boven het gemiddelde, dat fraude werd bevestigd”, verklaart woordvoerder Janneke Toet. De school heeft melding gemaakt van de zaak bij de Onderwijsinspectie.

Het in fraude gespecialiseerde Hoffman Bedrijfsrecherche BV ondervraagt de komende weken medewerkers, docenten en leerlingen op de roc-locatie. Daaruit moet blijken hoeveel personen betrokken zijn bij het stelen en verspreiden van de examens. „We nemen dit serieus. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we over tot aangifte”, aldus Toet.

De getroffen leerlingen zijn er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat zij morgen en overmorgen de examens opnieuw moeten maken. De school probeert de schade nog te beperken door in de brief te stellen dat „de opleiding staat voor goed onderwijs, een betrouwbare organisatie en een optimale begeleiding op weg naar je diploma. We garanderen de kwaliteit van je diploma en zorgen ervoor dat er geen twijfel is over de waarde ervan.”

De fraude komt aan het licht tijdens de strafzaak tegen elf verdachten van diefstal en heling van examens bij de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam.

