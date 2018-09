'Meer wetten tegen leeftijdsdiscriminatie'

Dat stelt het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg. De commissie presenteerde woensdag in Brussel rapporten over de toestand van de sociale zekerheid in Nederland en andere lidstaten.

Sinds 2004 geldt in Nederland een verbod op leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Maar dat is niet voldoende om ouderen tegen uitsluiting te beschermen, stelt het ECSR. Daarom zou Nederland het discriminatieverbod geleidelijk specifiek naar andere terreinen moeten uitbreiden.

In Nederland is er ook op het gebied van sociale uitkeringen nog het een en ander mis, aldus het verslag. Volgens het comité kent Nederland geen „redelijke eerste periode” waarin een werkloze een ongeschikte baan mag weigeren zonder zijn uitkering te verliezen. Daarnaast bestaat er geen garantie dat niet-Nederlanders recht blijven behouden op opgebouwde sociale uitkeringen, met uitzondering van de AOW.